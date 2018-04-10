Меркель: "Северный поток-2" невозможен без определения роли украинского транзита

БЕРЛИН, 10 апр - ПРАЙМ. Проект "Северный поток-2" невозможен без определения будущей роли украинского транзита, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в Берлине на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

"Правильно, и я вчера сказала об этом в телефонном разговоре с российским президентом (Владимиром Путиным), что невозможно, что из-за "Северного потока-2" Украина потеряет значение как страна-транзитер газа… Я ясно указала, что проект "Северный поток-2" без создания у нас ясности о будущей роли украинского транзита, с нашей точки зрения, невозможен", - сказала Меркель.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Оператором проекта является компания Nord Stream 2 AG, единственный акционер которой "Газпром". Общая стоимость реализации проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.

В марте главы парламентов Литвы, Латвии и Польши подписали совместное заявление против этого строительства, отметив, что оно является геополитическим проектом, основанным на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину. По данным СМИ, это обращение также подписали Украина и Молдавия.

В свою очередь Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии в конце марта выдало разрешение на строительство и эксплуатацию "Северного потока-2" в исключительной экономической зоне страны. Ранее, в январе, Горное ведомство Штральзунда разрешило строительство и эксплуатацию морского участка газопровода в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной части. Таким образом, компания Nord Stream 2 AG получила все необходимые разрешения на строительство "Северного потока-2" в Германии.