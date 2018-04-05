Добыча газа "Новатэка" в I квартале выросла на 2,2%

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Добыча газа "Новатэка" NVTK в первом квартале, по предварительным данным, выросла на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 16,51 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.

Всего добыча углеводородов компании в отчетном периоде выросла на 1,5%, составив 132,5 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, также говорится в сообщении. Добыча жидких углеводородов снизилась на 1%, до 2,936 миллиона тонн.

"Новатэк" — один из крупнейших производителей природного газа в РФ, создан в 1994 году. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе. Акции "Новатэка" котируются в России на Московской бирже, ГДР — на Лондонской фондовой бирже.