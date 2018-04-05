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Saudi Aramco и Total планируют построить крупный нефтехимкомплекс


Компании / Индустрия / Химпром / Нефть

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Государственная нефтяная компания Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) и французская Total подписали меморандум о взаимопонимании на строительство крупного нефтехимического комплекса в Саудовской Аравии, говорится в релизе Total.

Согласно сообщению, комплекс будет построен в саудовском городе Эль-Джубайль и будет интегрирован с нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) SATORP, которым совместно владеют Saudi Aramco и Total с долями 62,5% и 37,5% соответственно. На данный момент мощность SATORP составляет 440 тысяч баррелей в день по сравнению с 400 тысячами на момент открытия в 2014 году.

В проект будет входить паровая крекинг-установка мощностью 1,5 миллиона тонн химпродуктов в год. Совокупные инвестиции в проект составят 9 миллиардов долларов, уточняется в релизе, при этом в результате будет создано 8 тысяч рабочих мест, всего проект будет производить более 2,7 миллиона метрических тонн высококачественных химических продуктов.

Обе компании планируют начать предварительную инженерную проработку проекта в третьем квартале текущего года.

Saudi Aramco была основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности Саудовской Аравии.

Французская Total - одна из крупнейших нефтегазовых компаний Европы. Является акционером российского независимого производителя газа "Новатэк" NVTK с долей 18,9%, а также владеет 20%-ной долей в проекте "Ямал СПГ", где основным акционером является "Новатэк".

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