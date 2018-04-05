Московский и Марийский НПЗ планируют ввести в 2018 г по две установки переработки нефти

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Газпром GAZP нефти" и Марийский НПЗ "Нового потока" планируют в 2018 году ввести в эксплуатацию по две установки переработки нефти в рамках программы модернизации НПЗ, сообщил в интервью агентству "Прайм" глава Ростехнадзора Алексей Алешин.

ФАС, Ростехнадзор, Росстандарт и нефтяные компании в 2011 году заключили соглашения по программам строительства и реконструкции НПЗ, предусматривающие перевод их на выпуск бензинов высоких классов. Соглашениями предусмотрены реконструкция и строительство 127 установок вторичной переработки нефти. Завершены строительство, реконструкция и введены в эксплуатацию 63 установки вторичной переработки нефти.

"В 2018 году запланирован ввод четырех установок: двух установок каталитического риформинга "Газпромнефть-МНПЗ" и "Марийский НПЗ", установки гидроочистки бензина, гидрокрекинга "Марийский НПЗ", - ответил Алешин на вопрос о планах ввода установок переработки нефти на российских НПЗ.

Он отметил, что Ростехнадзор не видит рисков для неисполнения компаниями условий четырехсторонних соглашений.