FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

Московский и Марийский НПЗ планируют ввести в 2018 г по две установки переработки нефти


Компании

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Газпром GAZP нефти" и Марийский НПЗ "Нового потока" планируют в 2018 году ввести в эксплуатацию по две установки переработки нефти в рамках программы модернизации НПЗ, сообщил в интервью агентству "Прайм" глава Ростехнадзора Алексей Алешин.

ФАС, Ростехнадзор, Росстандарт и нефтяные компании в 2011 году заключили соглашения по программам строительства и реконструкции НПЗ, предусматривающие перевод их на выпуск бензинов высоких классов. Соглашениями предусмотрены реконструкция и строительство 127 установок вторичной переработки нефти. Завершены строительство, реконструкция и введены в эксплуатацию 63 установки вторичной переработки нефти.

"В 2018 году запланирован ввод четырех установок: двух установок каталитического риформинга "Газпромнефть-МНПЗ" и "Марийский НПЗ", установки гидроочистки бензина, гидрокрекинга "Марийский НПЗ", - ответил Алешин на вопрос о планах ввода установок переработки нефти на российских НПЗ.

Он отметил, что Ростехнадзор не видит рисков для неисполнения компаниями условий четырехсторонних соглашений.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ