Датский пенсионный фонд перестал инвестировать в 35 нефтекомпаний, в том числе из США и РФ

СТОКГОЛЬМ, 12 апр - ПРАЙМ. Один из крупнейших в Дании пенсионных фондов PKA принял решение исключить из своих инвестиционных планов 35 нефтяных и газовых компаний, говорится в сообщении для прессы пенсионного фонда.

"Фонд PKA принял решение об исключении 35 нефтяных компаний из финансовых планов из соображений климата", - говорится в сообщении для прессы.

Радио Дании DR получило из фонда список этих компаний и опубликовало их на своем сайте. В нем названы, в частности, три российские компании ("Лукойл" LKOH, "Роснефть" ROSN, "Газпром" GAZP), больше всего (21) предприятий из США и из них 12 - из Техаса.

Поясняется, что пересмотр сделан в соответствии с целями Парижского соглашения по климату. В сообщении для прессы говорится, что в фонде проанализировали деятельность 62-х нефтяных и газовых компаний и приняли решение исключить из инвестиций 35 из них. Поясняется, что одним из критериев для прекращения инвестиций стали недостаточные меры, принимаемые компаниями в переходе на более благоприятные для климата технологии. Сообщается также, что 15 компаний попали в список для "наблюдения", которые под вопросом в связи с их экологической политикой. Остались в списках инвестиционных 12 нефтяных и газовых предприятий.

Фокусом на предстоящий период является автомобильная отрасль и фонд намерен повлиять на этот сектор теми же методами, которые используются и в диалоге с газовыми и нефтяными производителями, говорится в сообщении для прессы.

"Эффективные изменения в транспортном секторе имеют решающее значение для Парижского соглашения. Автопроизводители, которые не инвестируют в электрические и гибридные автомобили, представляют финансовый риск, поскольку электрические автомобили по мере технологического развития будут в долгосрочной перспективе более привлекательными для потребителей. Таким образом, у нас в PKA будет такой же критический подход к автомобильной промышленности, как и к угольному и нефтяному сектору", - процитированы в сообщении для прессы слова директора фонда Петера Дамгаарда Йенсена в связи с принятым решением.