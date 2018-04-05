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Сечин подтвердил свои обвинения в адрес Улюкаева: Он требовал незаконное вознаграждение


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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Глава "Роснефти" ROSN Игорь Сечин сообщил, что в Мосгорсуде в четверг подтвердил свои обвинения в адрес бывшего министра Алексея Улюкаева в том, что тот требовал незаконное вознаграждение.

"Я подтвердил в ходе заседания суда свою позицию о том, что Улюкаев требовал незаконное вознаграждение, сам обозначил его сумму, сам приехал за ним и сам уехал", - заявил Сечин в эфире телеканала "Россия 24".

В четверг глава "Роснефти" явился в Мосгорсуд для дачи показаний по делу Улюкаева. Допрос прошел в закрытом режиме.

Улюкаев получил восемь лет колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от Сечина за выдачу Минэкономразвития положительного заключения на покупку "Башнефти" BANE "Роснефтью". Дополнительно 61-летнему Улюкаеву был назначен штраф в 130 миллионов рублей и восьмилетний запрет работать на госслужбе после освобождения. Сам экс-министр считает себя жертвой провокации.

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Дело Улюкаева

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