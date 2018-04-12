ОПЕК обеспокоена влиянием геополитики на удорожание нефти в последние дни

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. ОПЕК пристально следит за развитием событий на Ближнем Востоке и в других регионах и обеспокоена влиянием геополитического фактора на рост цен на нефть, которое было особо заметно в последние несколько дней, сообщил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

"Мы пристально следим за развитием событий в этом (на Ближнем Востоке - ред.) и других регионах. И мы также заметили, что геополитический фактор вновь начал оказывать влияние на рост цены нефти", - сказал Баркиндо в интервью Блумберг ТВ.

"Стабильность - всегда была ключевым словом. И мы непрерывно работаем, не только друг с другом, но и со странами вне ОПЕК. Скачки цен, будь то падение или рост, не в интересах как производителей, так и потребителей нефти... И та геополитическая премия, которая вновь появилась в ценах на нефть в последние несколько дней, является предметом для беспокойства не только ОПЕК, но и потребителей", - добавил он.

"Но хорошая новость заключается в том, что процесс исцеления рынка в контексте восстановления баланса спроса и предложения, работу над которым мы ведем, продолжается с новой динамикой. И данные по сокращению коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов становятся все более и более позитивными", - отметил при этом генсек ОПЕК.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

В среду цены нефти Brent и WTI подскочили до максимумов с декабря 2014 года — до 73 и 67 долларов за баррель соответственно. Рост произошел на фоне сообщений президента США Дональда Трампа. В среду он написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии.