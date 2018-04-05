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"Нафтогаз" рассчитывает получить $15 млрд от пересмотра тарифа на транзит российского газа


Газ / Компании

КИЕВ, 12 апр - ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" оценивает в 15 миллиардов долларов возможную сумму компенсации от пересмотра тарифа на транзит российского газа по территории Украины, сообщило в четверг информагентство "Украинские новости" со ссылкой на копию письма главы украинской компании, адресованное премьеру страны.

"Нафтогаз" в рамках спора с "Газпромом" GAZP в арбитраже Стокгольма среди прочих требований также добивался и пересмотра тарифа на транзит начиная с 2010 года. Как ранее пояснял главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, тогда трибунал эти претензии не удовлетворил из-за их несоответствия формальным требованиям. Теперь "Нафтогаз" готовит новое письмо, которое будет отвечать всем формальностям, и в ближайшее время планирует направить его в "Газпром".

По данным "Украинских новостей", в письме говорится, что даже в случае несогласия "Газпрома" на пересмотр тарифа на транзит газа у "Нафтогаза" есть право "в порядке арбитражного производства обратиться за компенсацией от "Газпрома" из-за уплаты российской компанией в 2018-2019 годах действующего тарифа, который не полностью покрывает все расходы, связанные с транзитом газа".

"По оценке компании, право на пересмотр тарифа в целом может позволить компании получить дополнительную компенсацию в размере до 15 миллиардов долларов", - цитирует издание письмо.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением и о намерении расторгнуть контракты с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

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