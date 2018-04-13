FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

Дворкович: Siemens после ситуации с санкциями не может быть надежным партнером


Компании

КРАСНОЯРСК, 13 апр - ПРАЙМ. После ситуации с санкциями Siemens не может быть надежным партнером, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в ходе Красноярского экономического форума.

"Как мы можем дальше с Siemens работать после того, что Siemens сделал, введя по сути против наших коллег санкции? Они уже не могут быть надежным партнером, к сожалению. Мы с ним все равно работаем, потому что считаем, что есть время исправиться у коллег, и надеемся на такое исправление, но нельзя злоупотреблять доверием", - заявил Дворкович.

В январе замминистра энергетики РФ Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак, "дочка" госкорпорации "Ростех" - компания "Технопромэкспорт" и ее гендиректор Сергей Топор-Гилка, а также концерн "Силовые машины" SILM были включены в санкционный список США из-за ситуации с поставками в Крым турбин немецкого концерна Siemens.

Немецкий концерн Siemens летом 2017 года заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Краснодарском крае, были незаконно поставлены в Крым, начав также череду судебных разбирательств в российских судах, чтобы вернуть турбины. В августе Евросоюз ввел санкции из-за этого скандала. В список ЕС попали Черезов, Грабчак, Топор-Гилка, "Технопромэкспорт" и компания "Интеравтоматика".

Информационное агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума.

Версия для печати

Расследования Siemens в РФ

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ