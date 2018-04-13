МЭА: ОПЕК в марте выполнила соглашение о сокращении добычи нефти на 163%, Россия - на 82%

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. ОПЕК в марте сократила добычу нефти к октябрю 2016 года на 1,92 миллиона баррелей в сутки, выполнив венское соглашение на рекордные 163% после 152% месяцем ранее, говорится в апрельском докладе Международного энергетического агентства (МЭА). Добыча нефти ОПЕК в марте в месячном выражении сократилась на 200 тысяч баррелей в сутки, до 31,83 миллиона баррелей в сутки.

Страны, не входящие в ОПЕК, в марте 2018 года выполнили свои обязательства по соглашению о сокращении добычи нефти на 90% после 82% в феврале, снизив добычу к октябрю 2016 года на 490 тысяч баррелей в сутки, уточняется в докладе. При этом в среднем за весь период действия венской сделки уровень соблюдения странами вне ОПЕК своих обязательств по сокращению добычи нефти составил 86%. В месячном выражении общая добыча нефти этих стран в марте снизилась на 40 тысяч баррелей в сутки — до 18,37 миллиона баррелей в сутки.

Россия за период, по данным МЭА, снизила добычу жидких углеводородов к октябрю 2016 года на 250 тысяч баррелей в сутки, до 11,35 миллиона баррелей в сутки, выполнив соглашение по сокращению добычи нефти ОПЕК+ на 82%. В феврале этот показатель составлял 86%. При этом с начала 2017 года, по данным МЭА, процент соблюдения РФ своих обязательств по венской сделке составляет в среднем 81%. В начале марта глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщал, что РФ в марте выполнила сделку по сокращению добычи нефти на 93,4%, в том числе из-за сезонных факторов, однако остается полностью приверженной достижению баланса на нефтяном рынке.

В то же время МЭА сохранило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2018 году на уровне 1,5 миллиона баррелей в сутки. Оценка роста спроса на нефть в 2017 году осталась неизменной — 1,6 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, спрос на нефть в мире в 2018 году составит 99,3 миллиона баррелей в сутки, увеличившись с уровня 2017 года в 97,8 миллиона баррелей.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.