Порошенко уверен, что РФ не обойдется без газотранспортной системы Украины после 2019 г

КИЕВ, 13 апр - ПРАЙМ. Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Россия не обойдется без газотранспортной системы (ГТС) Украины, в том числе и после 2019 года.

"Я хочу еще раз отметить: Россия не обойдется без украинской газотранспортной системы в любом случае, после 2019 года в том числе", - сказал президент в интервью украинским телеканалам, которое транслировал в пятницу вечером телеканал "Прямой". Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года.

При этом он отметил, что Украина готова транспортировать до 150 миллиардов кубов газа в год по своей территории.

Также Порошенко уверен, что Украина получит 4,6 миллиарда кубов от "Газпрома" GAZP по решению Стокгольмского арбитража.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.

"Газпром" и "Нафтогаз" в конце марта провели переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит газа, в апреле планируется провести следующий раунд переговоров. "Газпром" в марте обжаловал в суде Швеции решения арбитража Стокгольма по искам с "Нафтогазом" по контрактам на поставку и транзит газа.