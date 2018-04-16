ChemChina собирается увеличить свою долю в швейцарской Mercuria

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Китайская национальная химическая корпорация (China National Chemical Corporation, ChemChina) увеличит свою долю в швейцарском сырьевом трейдере Mercuria, говорится в пресс-релизе ChemChina.

"Китайская национальная химическая корпорация (ChemChina) увеличит свою долю в Mercuria Energy Group, а Mercuria получит миноритарную долю в наземных нефтеперерабатывающих заводах ChemChina, а также увеличит долю в зарубежных торговых компаниях ChemChina", - сообщила компания.

Финансовые подробности сделки не раскрываются.

На данный момент доля ChemChina в Mercuria составляет 12%, которые китайская корпорация приобрела в 2016 году.

ChemChina - крупнейшая государственная химическая компания Китая. Специализируется на производстве агрохимикатов, резиновых изделий, химических материалов и веществ, промышленного оборудования и на нефтехимической переработке. Штат компании составляет приблизительно 140 тысяч человек, 45 тысяч из которых работают в подразделениях ChemChina за пределами Китая.

Mercuria Energy Group занимается поставкой и торговлей нефтью и нефтепродуктами, а также предоставляет услуги по управлению энергетическим бизнесом. Штаб-квартира компании находится в Женеве.