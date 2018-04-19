FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

Импорт газа в Нидерланды в 2017 году впервые превысил собственную добычу


Газ / Компании

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Импорт природного газа в Нидерланды в 2017 году впервые превысил собственную добычу газа, следует из данных статистического бюро Нидерландов (CBS).

Добыча газа в Нидерландах в 2017 году снизилась на 13% по сравнению с 2016 годом - до 43,9 миллиарда кубометров. При этом импорт газа в 2017 году вырос на 18% - до 49,4 миллиарда кубометров. Таким образом, импорт газа в Нидерланды в 2017 году впервые превысил показатели собственной добычи - на 5,5 миллиарда кубометров.

Импорт газа из Норвегии в 2017 году составил около 46% от общего объема, Великобритании - вырос на 42% и достиг доли в 16%, импорт через Германию, откуда поступает, в том числе, российский газ, снизился на 26% и составил 21% от общего объема импортируемого газа, сообщает агентство Блумберг.

Экспорт газа из Нидерландов в 2017 году снизился на 6,2% по сравнению с 2016 годом - до 52 миллиардов кубометров.

В марте премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Mark Rutte) сообщил, что правительство планирует сократит добычу газа на месторождении Гронинген до 12 миллиардов кубометров в год к 2022 году и прекратит добычу полностью к 2030 году. Прекращение добычи на месторождении связано с землетрясением магнитудой 3,4, произошедшим 8 января в Гронингене, на севере Нидерландов, которое стало самым сильным в регионе за последние годы. Добыча на месторождении увеличивает частоту и интенсивность землетрясений в провинции, поэтому с 2014 года власти постепенно сокращают производство на этом месторождении, которое удовлетворяет до 10% спроса на газ из Европы.

Сейчас добыча на месторождении составляет около 21,6 миллиарда кубометров в год. Министерство экономики Нидерландов сообщало, что добыча снизится до 20 миллиардов кубометров в течение отчетного года, который начнется в октябре 2018 года, и до 17,5 миллиарда кубометров — за год, начинающийся с октября 2019 года.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ