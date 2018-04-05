Алекперов: Потребители пока не нуждаются в выпуске бензинов класса "Евро-6"

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Потребители пока не нуждаются в выпуске более дорогостоящих бензинов класса "Евро-6", существующий стандарт "Евро-5" отвечает всем требованиям, считает президент "Лукойла" LKOH Вагит Алекперов.

"Что такое качество "Евро-6"? Это ориентир. Можем мы его производить? Конечно, можем. Нужно ли это потребителю сегодня, потому что оно будет дороже? Нет, не нужно, потому что потребитель должен платить за то качество, которое приемлемо на сегодняшний момент. Сегодня мы выполняем все стандарты, поэтому как только будет требование, что "Евро-6" должно появиться на рынке, мы его обязательно на рынок выведем", - сказал Алекперов в интервью телеканалу "Россия 24".

На прошлой неделе "Роснефть" ROSN объявила о начале выпуска бензинов класса "Евро-6", "значительно превосходящих по экологическими показателям и эксплуатационным свойствам, выпускаемое в настоящее время в России топливо "класса 5"". Бензин класса "Евро-6" позволяет сократить выбросы угарного газа на 9,5%, оксидов азота на 3,9%.

"Лукойл" перевел все российские НПЗ на выпуск бензинов класса "Евро-5" в 2012 году.

В 2017 году объем нефтепереработки "Лукойла" увеличился на 1,8% - до 67,2 миллиона тонн. Объем переработки на российских НПЗ в 2017 году увеличился на 3,2% - до 43,1 миллиона тонн.