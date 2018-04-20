"Нафтогаз Украины" с мая повысит на 5,5% минимальные цены на газ для промышленности

КИЕВ, 20 апр - ПРАЙМ. НАК "Нафтогаз Украины" с мая повышает минимальные цены на газ для промышленных потребителей на 5,5% до 9,142 тысяч гривен (349 долларов) за тысячу кубометров с учетом НДС по сравнению с апрелем, сообщила в пятницу пресс-служба компании.

Ранее "Нафтогаз" повысил цены для промпотребителей на апрель по сравнению с предыдущим месяцем приблизительно на 7,4-9,8%.

При этом максимальная цена на газ для промышленных потребителей с мая повышается на 5,2% - до 10,041 тысяч гривен (383 долларов) по сравнению с апрелем с учетом НДС.

С 1 октября 2015 года на Украине было отменено государственное регулирование цен на газ для всех потребителей, кроме населения и теплокоммунэнерго для нужд населения. После этого "Нафтогаз" поставляет газ промпредприятиям и другим хозяйствующим субъектам сугубо на рыночных условиях, ежемесячно корректируя цены.