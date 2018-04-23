Узбекистан примет участие в строительстве газопровода ТАПИ

ТАШКЕНТ, 23 апр - ПРАЙМ. Узбекистан примет участие в строительстве газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), этот проект является фактором стабилизации ситуации в Афганистане, заявил в понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Вопрос участия Узбекистана в строительстве ТАПИ рассматривался в ходе переговоров Мирзиеева и президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, прибывшего в Ташкент с госвизитом.

"Узбекистан примет участие в строительстве ТАПИ. … Мы найдем точки соприкосновения в этом проекте", - заявил Мирзиеев по итогам переговоров. Президент Узбекистана назвал ТАПИ грандиозным проектом, который является фактором, способствующим стабилизации ситуации в Афганистане.

"Действительно, это наш общий проект, он имеет большое значение для безопасности и стабильности в целом в нашем регионе", - заявил, в свою очередь, Бердымухамедов. По его мнению, помимо ТАПИ для урегулирования ситуации в Афганистане важны и другие инфраструктурные проекты. В частности, прокладка линии электропередачи и оптоволоконной линии связи Туркмения-Афганистан-Пакистан, а также строительство железной дороги Серхетабад-Тургунди.

Вице-премьер, председатель правления АО "Узбекнефтегаз" сообщил РИА Новости, что по итогам переговоров лидеров двух стран дано поручение сформировать рабочую группу по изучению вариантов участия Узбекистана в строительстве газопровода. "В ближайшее время наши представители направятся в Ашхабад, где мы начнем практические переговоры", - добавил Султанов.

Строительство газовой магистрали ТАПИ, протяженностью 1814 километров, стартовало 13 декабря 2015 года на территории Туркмении. Протяженность туркменского участка ТАПИ составляет 214 километров. Годовая мощность газопровода составит 33 миллиарда кубометров. Сдать его в эксплуатацию, включая вспомогательную наземную инфраструктуру, планируется в декабре 2019 года. Как считают эксперты, реализация проекта ТАПИ позволит Туркмении диверсифицировать свой газовый экспорт, а Афганистану, Пакистану и Индии покрыть растущую потребность в топливных ресурсах.