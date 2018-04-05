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Газпром: Разрыв договоров с Украиной не значит остановку транзита, объем зависит от Киева


Газ / Компании

БЕРЛИН, 24 апр - ПРАЙМ. Расторжение действующих контрактов с "Нафтогазом" не означает прекращение транзита газа из РФ в ЕС через Украину после 2019 года, объемы зависят от позиции украинских партнеров, сообщил журналистам заместитель председателя правления "Газпрома" GAZP Александр Медведев.

"Могу процитировать самого себя: я сказал, что контракт, который нами был заключен о транзите до 2019 года, что он продлен не будет. Но это высказывание не означает, что транзита не будет", - сказал Медведев.

"Ответить на этот вопрос невозможно, Будет возможно ответить на него тогда, когда мы узнаем экономические условия транзита, которые будут предоставлены Украиной", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных объемах транзита газа через Украину после 2019 года.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он, с одной стороны, обжалует их, а с другой стороны - намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.

"Газпром" и "Нафтогаз" проводили переговоры по урегулированию ситуации по расторжению контрактов, однако они закончились безрезультатно. В конце апреля "Газпром" направил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

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Газовые отношения РФ, Украины и ЕС

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