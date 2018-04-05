"Газпром" ожидает разрешения Швеции для "Северного потока-2" до конца апреля

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP ожидает, что Швеция выдаст разрешение на строительство "Северного потока-2" в ее территориальных водах до конца апреля, а МИД Дании вынесет соответствующую рекомендацию министерству энергетики, сообщил журналистам заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

"Мы ожидаем, что Швеция выдаст разрешение до конца апреля, а Дания в лице своего министра иностранных дел даст рекомендации соответствующему министерству энергетики по выдаче разрешения", - сказал Медведев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Северный поток-2" полностью повторяет и техничную концепцию, это означает, что никаких новых факторов риска для окружающей среды нет. Компания Nord Stream-2 свою работу выполнила на самом высоком уровне, и поэтому никаких поводов, причин для отрицательного решения по выдаче разрешения не должно быть", - добавил Медведев.

"Но мы знаем, что, к сожалению, у нас политические факторы могут вмешиваться в нормальный ход вещей, но надеюсь, что все-таки Европа осознаёт свои экономические интересы и необходимость, чтобы был новый маршрут поставок российского газа", - отметил он.

В конце марта Nord Stream 2 AG получила от Германии полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода. В начале апреля разрешения на строительство "Северного потока-2" выдала Финляндия.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Оператором проекта является компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Общая стоимость реализации проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.