Добыча ливийской Waha Oil полностью восстановлена после пожара на трубопроводе

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Добыча ливийской Waha Oil (Al-Waha) полностью восстановлена после пожара на трубопроводе, ведущем к порту Эс-Сидр, пишет агентство Блумберг со ссылкой на неназванный источник.

"Добыча полностью восстановилась после перебоя, случившегося в прошлые выходные", - пишет агентство со ссылкой на источник. Показатель добычи вернулся к уровню в 300 тысяч баррелей в день, сообщило агентство.

В понедельник ливийская национальная нефтяная компания (National Oil Corp., NOC) сообщала, что в минувшую субботу загорелся нефтяной трубопровод, ведущий к порту Эс-Сидр и принадлежащий дочерней ливийской нефтяной компании Al-Waha, в связи с этим ожидалось снижение добычи в пределах 70-100 тысяч баррелей в день.

Пожар начался в 117 километрах от Заггута (Zkout) и 21 километре к северо-западу от города Марада (Marada). По данным источников Waha, которые передавало агентство Рейтер, пожар начался в результате атаки террористической группировки.

В декабре на нефтепроводе Заггут - Эс-Сидр произошел взрыв, после него Al-Waha изменила маршрут транзита, пустив нефть по трубопроводу Самах (Samah). По данным РИА Новости, нефтепровод в конце прошлого года был взорван с помощью самодельного взрывного устройства боевиками, принадлежащими к так называемым "Бригадам обороны Бенгази" (подразделение международной террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ).