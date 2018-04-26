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Чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ в I квартале выросла на 10,3%


Нефть

 

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ в первом квартале выросла на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,858 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период увеличилась в 1,3 раза, до уровня в 38,3 миллиарда рублей.

"Русснефть" входит в топ-6 крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России. Компания обладает активами в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Доказанные и вероятные запасы компании (категория 2P) превышают 200 миллионов тонн. Численность персонала "Русснефти" составляет около 10 тысяч человек.

 

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