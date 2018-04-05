МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Один из танкеров "Ямала СПГ" получил незначительные повреждения, приостановит поставку сжиженного природного газа на время ремонтных работ, сообщил заместитель председателя правления "Новатэка" NVTK Марк Джетвей.

"Один из танкеров Arc-7, "Борис Вилькицкий", получил небольшое повреждение одного из модулей и будет направлен в сухой док на ремонт. Танкер поставит еще одну партию СПГ в сопровождении ледокола. Ожидается, что он вернется к работе, когда завершатся ремонтные работы, что, по нашему расписанию, совпадает с плановыми ремонтными работами на "Ямал СПГ"", - сказал Джетвей в ходе телефонной конференции.

Ремонтные работы на первой очереди "Ямала СПГ" пройдут в течение двух недель в мае. "Производство на заводе будет остановлено в этот период, но это не повлияет на поставку СПГ. Мы опережаем плановое завершение строительства четырех СПГ-хранилищ. Мы загрузим несколько танкеров СПГ из этих хранилищ", - сказал он. Работы не повлияют на объемы производства СПГ в 2018 году и расписание отгрузок, отметил Джетвей.

Всего для "Ямал СПГ" потребуется 15 танкеров ледового класса Arc7. Сейчас СПГ с "Ямала СПГ" перевозят пять танкеров - "Кристоф де Маржери", "Борис Вилькицкий", "Эдуард Толль", "Федор Литке" и "Владимир Русанов".

Производство на первой технологической линии "Ямала СПГ" началось в декабре 2017 года. В конце апреля глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон сообщил, что "Ямал СПГ" с начала работы проекта отгрузил уже более 1,5 миллиона тонн сжиженного природного газа.

Всего в рамках проекта "Ямал СПГ" запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна дополнительная на 1 миллион. Проект реализуется на ресурсной базе Южно-Тамбеи?ского месторождения. Акционерами "Ямала СПГ" являются "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).