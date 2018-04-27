FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

Россия восстановила экспорт электроэнергии в Финляндию после аварийного снижения


Энергосети

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Россия восстановила объем поставок электроэнергии в Финляндию после снижения на 30% из-за аварийного отключения оборудования подстанции, сообщается в материалах Минэнерго РФ.

По данным министерства, 26 апреля в 21.10 на подстанции 400 кВ "Выборгская" при включении комплексной выпрямительно-преобразовательной установки КВПУ-4 защитные системы отключили часть оборудования. КВПУ-4 была переведена в аварийный ремонт.

Экспорт электроэнергии в Финляндию был ограничен до 630 МВт при графике 900 МВт.

В пятницу в 01.27 аварийно-восстановительные работы завершены, КВПУ-4 включена в работу. "Величина экспортного перетока в Финляндию восстановлена", - сообщает Минэнерго РФ.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ