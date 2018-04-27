Россия восстановила экспорт электроэнергии в Финляндию после аварийного снижения

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Россия восстановила объем поставок электроэнергии в Финляндию после снижения на 30% из-за аварийного отключения оборудования подстанции, сообщается в материалах Минэнерго РФ.

По данным министерства, 26 апреля в 21.10 на подстанции 400 кВ "Выборгская" при включении комплексной выпрямительно-преобразовательной установки КВПУ-4 защитные системы отключили часть оборудования. КВПУ-4 была переведена в аварийный ремонт.

Экспорт электроэнергии в Финляндию был ограничен до 630 МВт при графике 900 МВт.

В пятницу в 01.27 аварийно-восстановительные работы завершены, КВПУ-4 включена в работу. "Величина экспортного перетока в Финляндию восстановлена", - сообщает Минэнерго РФ.