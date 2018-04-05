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ФАС: "Роснефть" устранила нарушения в биржевой торговле бензином после предупреждения


Нефть

ПОНИЗОВКА (Крым), 27 апр - ПРАЙМ. Компания "Роснефть" ROSN оперативно скорректировала свою работу в сфере биржевой торговли бензином на внутреннем рынке после предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, сказал журналистам заместитель главы ведомства Анатолий Голомолзин

"Роснефть в течение недели после предупреждения внесла изменения в свою работу", — сказал Голомолзин.

В начале апреля ФАС сообщила, что "Роснефть" снизила объемы продаж автомобильного бензина при одновременном приобретении на биржевых торгах существенной части объемов на базисе поставки "Сургутнефтегаза" SNGS бензина марки Аи-92. По мнению ФАС России, такие действия создали дискриминационные условия, затрудняющие приобретение биржевого товара независимыми участниками рынка, и ограничили предложение свободных объемов товара на биржевых торгах, что, в свою очередь, могло привести к созданию дисбаланса спроса и предложения.

ФАС в связи с этим выдала "Роснефти" предупреждение, компания должна была устранить нарушения до 17 апреля.

Работа по совершенствованию торговли топливом на внутреннем рынке продолжается, также отметил Голомолзин, некоторые компании – в частности, ТАИФ, "Фортеинвест" бизнесмена Михаила Гуцериева и "Сургутнефтегаз" - получили рекомендации регулятора, ФАС следит за ситуацией.

"Движение в улучшении ситуации происходит", - подчеркнул Голомолзин.

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