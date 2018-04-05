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Nord Stream 2 AG привлекла у европейских партнеров более 2 млрд евро


Газ

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Nord Stream 2 AG получила от европейских партнеров "Газпрома" GAZP по проекту строительства газопровода "Северный поток-2" - Wintershall, OMV, Shell, Engie и Uniper - более 2 миллиардов евро с начала реализации проекта, следует из материалов "Газпрома".

Nord Stream 2 AG получила от европейских компаний 1,6 миллиарда евро в 2017 году, говорится в презентации "Газпрома" к телефонной конференции для инвесторов. В 2018 году Nord Stream 2 AG привлекла у европейских партнеров 404 миллиона евро, говорится в отчете "Газпрома" по МСФО за 2017 год.

В начале марта председатель правления Wintershall Марио Мерен сообщал, что европейские партнёры по проекту газопровода "Северный поток-2" - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — в 2017 году предоставили Nord Stream 2 AG финансирование в размере 324 миллиона евро каждый.

Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро. При этом участники проекта планируют 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования. Общая стоимость реализации проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

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