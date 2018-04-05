"Газпром": Цена на газ в дальнее зарубежье может вырасти в 2018 г до $230 за тысячу кубов

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP прогнозирует цену поставок своего газа в дальнее зарубежье в 2018 году на уровне 230 долларов за тысячу кубов, сообщил заместитель председателя правления компании Александр Медведев.

"По сравнению с прошлым годом у нас прогноз цены вырос. В первом квартале цена составила 232 доллара 4 цента. Я думаю, что прогноз на 2018 год будет в этом диапазоне - около 230 долларов (за тысячу кубометров - ред.)", - сказал он в ходе телефонной конференции компании.

В феврале Медведев сообщал, что экспортная цена на газ в 2018 году превысит заложенное компанией в бюджет значение в 197 долларов за тысячу кубометров.