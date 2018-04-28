Правкомиссия разрешила финской Fortum приобрести порядка 47% акций "Юнипро"

ГОРКИ, 28 апр - ПРАЙМ. Комиссия правительства РФ по контролю за иностранными инвестициями одобрила ходатайство о покупке структурой финского концерна Fortum 47% акций ПАО "Юнипро", сообщил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев.

"Комиссия отнеслась положительно и одобрила сделку компании Fortum по покупке компании "Юнипро" - компании, которая владеет электроэнергетическими объектами на территории России. Это большое количество сетевых активов, других объектов электроэнергетики. Компании Fortum разрешено приобрести 47% и более акций компании "Юнипро", - сказал Артемьев.

"Поскольку компанию Fortum контролирует правительство Финляндии, то им нельзя больше 50% приобретать согласно действующему законодательству. Поэтому они получили практически максимум того, что они запрашивали. Сделка эта будет одобрена", - добавил глава ФАС.