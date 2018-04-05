"Газпром" завершил строительство первой нитки "Турецкого потока"

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP завершил строительство морской части первой нитки "Турецкого потока", говорится в сообщении компании.

"Сегодня у черноморского побережья Турции завершилась глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода "Турецкий поток"", - говорится в сообщении.

"В Турции в районе поселка Кыйыкей ведется сооружение приемного терминала. С окончанием строительства участков береговых примыканий работы по первой нитке будут полностью завершены", - отмечается в сообщении.

Строительство глубоководного участка первой нитки вело судно Pioneering Spirit компании Allseas. Оно продолжит укладку глубоководной части второй нитки "Турецкого потока" в третьем квартале 2018 года, говорится в сообщении.

"Реализация проекта "Турецкий поток" успешно продолжается. Пройден важный этап - построена первая нитка газопровода. Темп строительства - высокий. С 7 мая 2017 года, когда началась трубоукладочная кампания, суммарно по двум ниткам построен уже 1161 километр морского газопровода, что составляет 62% от его общей протяженности. "Турецкий поток", без сомнения, сыграет большую роль в укреплении энергобезопасности Турции и Европы", - приводятся в сообщении слова председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в строй в марте 2018 года; вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию - 2019 год). "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.