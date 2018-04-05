FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

"Газпром" завершил строительство первой нитки "Турецкого потока"


Газ

 

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP завершил строительство морской части первой нитки "Турецкого потока", говорится в сообщении компании.

"Сегодня у черноморского побережья Турции завершилась глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода "Турецкий поток"", - говорится в сообщении.

"В Турции в районе поселка Кыйыкей ведется сооружение приемного терминала. С окончанием строительства участков береговых примыканий работы по первой нитке будут полностью завершены", - отмечается в сообщении.

Строительство глубоководного участка первой нитки вело судно Pioneering Spirit компании Allseas. Оно продолжит укладку глубоководной части второй нитки "Турецкого потока" в третьем квартале 2018 года, говорится в сообщении.

"Реализация проекта "Турецкий поток" успешно продолжается. Пройден важный этап - построена первая нитка газопровода. Темп строительства - высокий. С 7 мая 2017 года, когда началась трубоукладочная кампания, суммарно по двум ниткам построен уже 1161 километр морского газопровода, что составляет 62% от его общей протяженности. "Турецкий поток", без сомнения, сыграет большую роль в укреплении энергобезопасности Турции и Европы", - приводятся в сообщении слова председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в строй в марте 2018 года; вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию - 2019 год). "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.

 

Версия для печати

Газопровод "Турецкий поток"

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ