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Поставки электроэнергии на завод "Русала" в Швеции пока будут продолжаться


СТОКГОЛЬМ, 2 мая - ПРАЙМ. Поставки электроэнергии на шведский алюминиевый завод "Русала" - Kubal, пострадавший из-за санкций США против российских бизнесменов, будут временно продолжаться, сообщило в среду Радио Швеции SR со ссылкой на поставщика электроэнергии – шведское подразделение концерна EON.

"Русал" в начале апреля попал под санкции США, которые предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с ним для американских граждан и компаний, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами. Первоначально срок завершения всех действующих контрактов и прекращения взаимодействия с "Русалом" был установлен до 5 июня. Однако затем OFAC (департамент минфина США по контролю за иностранными активами) продлил его до 23 октября и заявил, что США могут и вовсе снять санкции с "Русала", если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.

Принятое в Швеции решение по поставкам электроэнергии объясняется этой отсрочкой санкций.

"Это означает, что Kubal сможет на определенный период продолжать свою деятельность. В то же время хотела бы пояснить, что решение по поставкам – краткосрочное", - сказала радиостанции представитель подразделения EON Анн-Нина Финне.

Поясняется, что это решение компания EON приняла как владелец сетей после того, как Kubal лишился доступа к бирже электроэнергии Nord Pool. Доступ завода к покупке электроэнергии на бирже был приостановлен 18 апреля из-за нарушения правил клиринга. При этом Nord Pool не объясняла, какие именно правила были нарушены.

Отмечается, что решение о поставках электричества на завод принято с учетом правил EON на такие случаи, и что поставки будут для Kubal дороже обычных.

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