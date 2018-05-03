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Новак: РФ в апреле выполнила соглашение ОПЕК+ на 95,2%


Нефть

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле выполнила соглашение ОПЕК+ на 95,2%, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Россия в апреле достигла уровня сокращения добычи в 95,2%. Колебания добычи жидких углеводородов в апреле обусловлены повышением активности на проектах СРП", - сказал Новак. 

Флаг ОПЕКОПЕК и Россия намекнули на возможность продления сделки по сокращению добычи

По его словам, Россия полностью привержена достижению баланса на нефтяном рынке и нивелированию факторов волатильности добычи.

По соглашению ОПЕК+ Россия должна была постепенно сокращать добычу нефти с января 2017 года и после марта прошлого года выйти на плановый показатель сокращения в 300 тысяч баррелей в сутки относительно уровня октября 2016 года. Начиная с апреля 2017 года Россия следовала соглашению, всегда сокращая добычу более чем на 300 тысяч баррелей. Однако в марте 2018 года она впервые выполнила свои обязательства лишь на 93,4%, сократив добычу на 280,22 тысячи баррелей в сутки.

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Сокращение добычи нефти

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