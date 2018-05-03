КТК в январе-апреле нарастил отгрузку нефти на 13%

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Отгрузка нефти на экспорт через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в январе-апреле 2018 года возросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 20,015 миллиона тонн, следует из документов консорциума.

"За апрель 2018 года на морском терминале АО "КТК-Р" отгружено 5,068 миллиона тонн нефти брутто (40,107 миллиона баррелей), что на 362,673 тысячи тонн, или на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении компании.

На морском терминале за январь-апрель было отгружено 183 танкера, из них 45 — в апреле.

В 2016 году в систему КТК было принято 44,3 миллиона тонн углеводородного сырья, в 2017 году — 55,1 миллиона тонн. В 2018 году компания планирует транспортировать 67 миллионов тонн нефти благодаря завершению проекта по расширению мощности.

Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана и Каспия с российским побережьем Черного моря. Крупнейшими акционерами КТК являются Российская Федерация ("Транснефть" - 24%, "КТК Компани" - 7%), Казахстан (20,75%) и Chevron Caspian Pipeline Consortium Company (15%).