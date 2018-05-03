Чистый убыток "Квадры" по МСФО в 2017 году упал в 10,4 раза

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Чистый убыток "Квадры" по МСФО в 2017 году снизился в 10,4 раза по сравнению с 2016 годом и составил 210 миллионов рублей, следует из отчета компании.

Выручка от продаж за отчетный период выросла на 6,4%, до уровня в 50,2 миллиарда рублей.

"Квадра" работает в десяти областях Центрального федерального округа - Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской. В состав компании входят 20 электростанций, 278 котельных, тепловые сети общей протяженностью более 5 тысяч километров. Общая установленная электрическая мощность компании - 2,86 ГВт, тепловая - 13457,2 Гкал.ч