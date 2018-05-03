Средняя за январь-апрель цена нефти Urals выросла на 27,6%

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Средняя за январь-апрель цена на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта, увеличилась на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 66,15 доллара за баррель, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

В январе-апреле 2017 года средняя цена на Urals составляла 51,84 доллара за баррель.

ЕК повысила оценку средней цены нефти марки Brent на 2018 г до $67,7 >>

Средняя цена на нефть марки Urals в апреле 2018 года сложилась в размере 69,08 доллара за баррель, что в 1,35 раза выше, чем в апреле 2017 года (51,11 доллара за баррель).