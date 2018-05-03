FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

Путин разрешил докапитализацию "Русгидро" в 2018-2020 гг до 13 млрд руб из бюджета РФ


Энергосети

МОСКВА, 3 мая ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин разрешил увеличить уставный капитал "Русгидро" в 2018-2020 годах на сумму до 13 миллиардов рублей за счет федерального бюджета с обеспечением доли РФ не ниже текущих 60,56%, говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, президент разрешил провести допэмиссию, обеспечив долю РФ в уставном капитале "в размере не менее 60,56%". Также он постановил принять предложения правительства РФ о внесении в уставный капитал компании до 13 миллиардов рублей "за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в порядке оплаты размещаемых... дополнительных акций".

Впоследствии "Русгидро" внесет эти средства в уставный капитал дочернего "Чукотэнерго" для финансирования строительства двух воздушных линий электропередачи "Певек-Билибино" на Чукотке, говорится в указе президента.

По состоянию на конец 2017 года 60,56% акционерного капитала "Русгидро" принадлежит государству в лице Росимущества, 13,3% банку ВТБ, 26,1% прочим акционерам.

Сейчас на Чукотке работает Билибинская АЭС, которую скоро выведут из эксплуатации. Первый блок АЭС должен быть выведен в 2019 году, остальные — за десять следующих лет. Две параллельные высоковольтные линии длиной почти в 500 километров позволят обеспечить выдачу электрической мощности плавучей атомной электростанции, которую планируется разместить у берегов Певека. Помимо этого, электросети свяжут перспективный энергоцентр в Билибино с Чаунской ТЭЦ.

Глава "Русгидро" Николай Шульгинов в декабре в ходе дня инвестора и аналитика говорил, что компания в течение нескольких лет может провести допэмиссию акций объемом 13-14 миллиардов рублей. Он отмечал, что привлечение средств необходимо для финансирования инвестпрограммы, в первую очередь для строительства ЛЭП "Певек-Билибино" на Чукотке.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ