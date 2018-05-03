Путин разрешил докапитализацию "Русгидро" в 2018-2020 гг до 13 млрд руб из бюджета РФ

МОСКВА, 3 мая ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин разрешил увеличить уставный капитал "Русгидро" в 2018-2020 годах на сумму до 13 миллиардов рублей за счет федерального бюджета с обеспечением доли РФ не ниже текущих 60,56%, говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, президент разрешил провести допэмиссию, обеспечив долю РФ в уставном капитале "в размере не менее 60,56%". Также он постановил принять предложения правительства РФ о внесении в уставный капитал компании до 13 миллиардов рублей "за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в порядке оплаты размещаемых... дополнительных акций".

Впоследствии "Русгидро" внесет эти средства в уставный капитал дочернего "Чукотэнерго" для финансирования строительства двух воздушных линий электропередачи "Певек-Билибино" на Чукотке, говорится в указе президента.

По состоянию на конец 2017 года 60,56% акционерного капитала "Русгидро" принадлежит государству в лице Росимущества, 13,3% банку ВТБ, 26,1% прочим акционерам.

Сейчас на Чукотке работает Билибинская АЭС, которую скоро выведут из эксплуатации. Первый блок АЭС должен быть выведен в 2019 году, остальные — за десять следующих лет. Две параллельные высоковольтные линии длиной почти в 500 километров позволят обеспечить выдачу электрической мощности плавучей атомной электростанции, которую планируется разместить у берегов Певека. Помимо этого, электросети свяжут перспективный энергоцентр в Билибино с Чаунской ТЭЦ.

Глава "Русгидро" Николай Шульгинов в декабре в ходе дня инвестора и аналитика говорил, что компания в течение нескольких лет может провести допэмиссию акций объемом 13-14 миллиардов рублей. Он отмечал, что привлечение средств необходимо для финансирования инвестпрограммы, в первую очередь для строительства ЛЭП "Певек-Билибино" на Чукотке.