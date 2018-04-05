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"Газпром" заплатит 75 млрд руб за строительство в РФ трубы к "Северному потоку-2"


Газ

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP заплатит 74,7 миллиарда рублей за строительство на северо-западе РФ 538 километров газотранспортных мощностей для поставки газа в "Северный поток-2", следует из материалов компании на портале госзакупок.

Согласно документам, "Газпром" заключает с подрядчиком дополнительное соглашение к договору от 24 ноября 2017 года, которым, вносятся изменения в стоимость контракта и наименование объектов строительства.

Как говорилось в тексте договора от 24 ноября, цена работ генподрядчика должна быть определена в дополнительном соглашении.

Как указывается в материалах, речь идет о строительстве двух участков первой нитки: с нулевого по 332-й километр и с 332-го по 538-й километр в составе стройки "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона участок Грязовец – КС Славянская".

Закупка проведена у единственного подрядчика.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

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Северный поток-2

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