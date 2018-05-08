Цена импортного газа на Украине в апреле выросла на 13%

КИЕВ, 8 мая - ПРАЙМ. Средняя цена импортного газа на Украине в апреле 2018 года выросла на 12,7% - почти до 310 долларов за тысячу кубометров, сообщила в понедельник пресс-служба министерства экономического развития и торговли страны (МЭРТ).

Средняя цена импортного газа на Украине в марте текущего года, по данным МЭРТ, составляла 275 доллара. По данным украинских СМИ, последний раз цена импортного газа для Украины превышала 300 долларов в мае 2015 года, когда она составила 315 долларов за тысячу кубометров. После этого цена не перешагивала этот барьер.

"Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю таможенную стоимость импортного природного газа, которая сложилась в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины в период с 1 апреля 2018 по 30 апреля 2018 года, которая составляет 8,099 тысячи гривен, или 309 долларов за одну тысячу кубометров", - говорится в сообщении пресс-службы МЭРТ.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016–2017 годах не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

Украина в январе-апреле текущего года снизила объем импорта газа из ЕС на 2,6 миллиарда кубометров, или на 54,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,2 миллиарда кубометров.