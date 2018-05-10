Новые санкции США против Ирана ставят покупателей нефти в непростое положение

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Решение администрации США о возобновлении санкций в отношении Ирана, вероятно, приведет к постепенному выводу с рынка определенной части общемирового предложения. Такие изменения могут привести к переконфигурированию торговых потоков на мировом рынке, а многим крупным потребителям иранской нефти, возможно, придется искать новые источники поставок, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Решение администрации Дональда Трампа всполошило нефтяные рынки, спровоцировав резкий скачок цен, которые, впрочем, росли еще до этого решения.

В попытке ограничить краткосрочное давление на цены, правительство США объявило, что потребители смогут завершить свои покупки до ноября. Кроме того, Вашингтон обозначил возможность предоставления исключений отдельным странам, которые существенно сократят закупку нефти у Ирана. При этом в администрации США не предоставили более детальной информации по этому вопросу.

Как сообщил министр финансов Стивен Мнучин во вторник, США предварительно провели консультации со своими союзниками из нефтедобывающих стран, чтобы они нарастили добычу и ограничили рост цен. Во вторник Саудовская Аравия, региональный противник Ирана и жесткий конкурент исламской республики на рынке нефти, уже заявила о готовности вмешаться, чтобы стабилизировать цены.

Тем не менее, некоторым крупным покупателям придется найти новые источники нефти. В апреле иранский экспорт нефти составлял около 2,7 млн баррелей в день, то есть примерно 3% от общемирового спроса.

Американские компании не покупают иранскую нефть, однако санкции США могут применяться и в отношении зарубежных компаний, работающих с Ираном, если они используют долларовые транзакции, работают через американские банки или имеют бизнес в США.

Крупнейшим в мире покупателем иранской нефти является Китай, который в марте приобретал у исламской республики более 700 000 баррелей в день. Китайским покупателям традиционно удается избегать американских и европейских санкций, и, как ожидается, на этот раз санкции также их не коснутся. Тем не менее, китайским компаниям все же придется проявить внимательность, чтобы не впутаться в какие-то проблемные ситуации, связанные с санкциями.

Согласно данным Kpler, в последнее время китайская Sinopec Group закупала как минимум 400 000 баррелей иранской нефти в день. В Комиссии по ценным бумагам и биржам США заявили, что Sinopec закупила часть этой нефти у своей материнской компании, и предупредили, что она может быть оштрафована, если нарушит американские санкции. Оперативных комментариев от Sinopec получить не удалось.

В ходе регулярного еженедельного брифинга для СМИ на вопрос о том, продолжит ли Китай закупать нефть и другие продукты Ирана, Министерство иностранных дел Китая заявило, что с Ираном продолжится "нормальное, прозрачное и прагматичное сотрудничество". "Китайское правительство постоянно выступает портив введения односторонних санкций какой-либо страной и юрисдикцией против другой страны на основе своего законодательства", - заявил представитель китайского МИДа Гэн Шуан.

Европейским и азиатским покупателям, вероятно, придется искать новых поставщиков нефти за период, данный Вашингтоном, или просить исключений у американского правительства.

Французская Total SA, закупающая иранскую нефть в основном для своих НПЗ, в прошлом году приобретала около 158 000 баррелей в день иранской нефти. В Total отказались комментировать новые санкции.

После того, как в 2016 году санкции с Ирана были сняты, компания Royal Dutch Shell PLC закупила некоторый объем иранской нефти, который был отправлен к ее НПЗ. Тем не менее в Royal Dutch Shell отметили, что в настоящий момент не ведут торговлю с Ираном. "Сейчас мы оцениваем последствия решения Трампа", - отметили в Shell.

Некоторые другие крупные западные нефтяные компании после снятия с Ирана санкций закупали иранскую нефть лишь временно, но в целом они избегали подписывать долгосрочные контракты, опасаясь новых санкций.

Испанская нефтехимическая компания Cepsa стала первым европейским покупателем иранской нефти после снятия санкций. По словам главы торговли Cepsa Альфонсо Мингарро, у компании есть широкий выбор поставщиков, готовых предоставить альтернативу иранской нефти.

По словам торгового представителя одного из европейских НПЗ, компания рассматривает переход на российскую и иракскую нефть, так как их характеристики схожи с иранской. Однако этот переход может оказаться длительным.

“На то, чтобы найти замену иранской нефти, уйдет минимум два месяца”, - отметил он.

Согласно источнику в министерстве энергетики Саудовской Аравии, королевство предлагает НПЗ, которые сейчас покупают иранскую нефть, заключить новые соглашения. Комментарии представителей саудовской нефтяной компании Aramco получить не удалось. В своем заявлении, опубликованном во вторник вечером, министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило, что будет работать над “устранением возможной нехватки предложения нефти”.

Иран обвинил своих конкурентов на рынке нефти в том, что они пытаются извлечь выгоду из введения санкций и занять нишу Исламской республики.

“В нашем маркетинговом отделе говорят, что куда бы они не обратились в Европе и Азии, наши конкуренты предлагают там дисконты и льготы”, - сказал министр нефти Ирана Амир Хуссейн Заманиния.

Для того чтобы частично нивелировать сокращение экспорта, в Иране планируют отправлять до 300 000 баррелей в день на свои собственные НПЗ, отметил Али Кардор, управляющий директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).

Иран также может увеличить экспорт нефти в Китай и Россию. Согласно источникам в правительстве России и Ирана, после введения западными странами санкций против России Москва стала покупать 100 000 баррелей иранской нефти в день в обмен на оборудование и товары. Россия перерабатывает иранскую нефть и экспортирует обратно нефтепродукты.