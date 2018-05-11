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Газопровод TANAP будет открыт 12 июня


Газ

АНКАРА, 11 мая - ПРАЙМ. Трансанатолийский газопровод (TANAP) будет введен в эксплуатацию 12 июня, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак.

"TANAP будет введен в эксплуатацию 12 июня", - цитирует Албайрака агентство Anadolu.

Глава Минэнерго сообщил также, что нынешним летом Турция приступит к глубоководному бурению в Средиземном море c целью разведки месторождений углеводородов.

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Ожидается, что первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года. Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51%, SOCAR Turkey Enerji - 7%, Botas - 30%, BP - 12%.

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