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ФАС встретится с представителями Schlumberger в ближайшее время


С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) встретится с представителями американской Schlumberger в ближайшее время, сообщил журналистам заместитель руководителя ФАС Андрей Цыганов.

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям 28 апреля рассмотрела ходатайство Schlumberger по покупке доли в нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company. По итогам заседания было принято решение продлить рассмотрение сделки, но предварительно комиссия разрешила приобрести EDC в размере от 25% плюс одна акция до 49%. Теперь ФАС должна начать переговоры с американской компанией по условиям, на которых она сможет купить долю в EDC.

"В самое ближайшее время", - ответил Цыганов на вопрос, когда ФАС планирует встречу с представителями Schlumberger. Он добавил, что ведомство готово в любое время провести встречи не только со Schlumberger, но и с EDC, а также с РФПИ и арабским фондом, также претендующими на долю в нефтесервисной компании.

Замглавы ФАС не назвал точную дату встреч, однако предположил, что они произойдут менее чем через месяц. "Чем быстрее - тем лучше. Но зачем ждать месяц", - отметил Цыганов, добавив, что эти встречи будут проводится с каждой компанией по отдельности.

Глава ведомства Игорь Артемьев в минувшую пятницу сообщил, что ФАС планирует провести встречу с представителями Schlumberger после Санкт-Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), который пройдет 15-19 мая.

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