ОПЕК повысила прогноз добычи нефти в РФ в 2018 г до 11,04 млн баррелей в день

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в РФ в 2018 году на 0,02 миллиона баррелей в сутки - до 11,04 миллиона баррелей в сутки, говорится в майском докладе организации.

ОПЕК также сохранила свою оценку добычи нефти и конденсата в России в 2017 году на уровне 11,17 миллиона баррелей в сутки.

"Согласно вторичным источникам, объем добычи жидких углеводородов в первом квартале 2018 года по сравнению с четвертым кварталом 2017 года был выше на 0,02 миллиона баррелей в сутки и составил 11,16 миллиона баррелей в сутки, несмотря на то, что он был ниже на 0,09 миллиона баррелей в сутки по сравнению с первым кварталом 2017 года", - сообщается в докладе.

Также ОПЕК отмечает, что запуск и наращивание производства на новых проектах таких крупных российских компаний как "Газпром GAZP нефть" и "Роснефть" окажет влияние на добычу.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год.

ОПЕК повысила прогноз-2018 по росту спроса на нефть в мире на 0,02 миллиона баррелей в сутки, до 1,65 миллиона баррелей в сутки, говорится в майском докладе организации.

При этом организация сохранила оценку роста спроса на нефть в 2017 году - 1,65 миллиона баррелей в сутки. По данным ОПЕК, спрос на нефть в 2017 году составил около 97,2 миллиона баррелей в сутки (в апреле организация оценивала этот показатель в 97,07 миллиона баррелей в сутки).

В 2018 году спрос прогнозируется примерно на уровне 98,84 миллиона баррелей в сутки.

В то же время ОПЕК повысила и прогноз по росту в 2018 году предложения на рынке нефти со стороны стран, не входящих в картель, - примерно на 0,01 миллиона баррелей в сутки, до 1,72 миллиона баррелей в сутки. Оценка роста предложения от стран вне ОПЕК в 2017 году составила 0,87 миллиона баррелей в сутки.

Повышение прогноза по росту предложения на рынке нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК, связано с ожиданиями более высокого уровня добычи в таких странах, как США, Аргентина, Колумбия, европейских странах и РФ, отмечается в докладе.

Также ОПЕК сохранила оценку по поставкам нефти странами вне ОПЕК в 2017 году - 57,9 миллиона баррелей в сутки. Прогноз по данному показателю на 2018 год был пересмотрен в годовом выражении в сторону повышения на 1,72 миллиона баррелей в сутки - до 59,62 миллиона баррелей в сутки (апрельский прогноз - 59,61 миллиона баррелей в сутки).

По предварительным данным, общее предложение на рынке нефти в апреле выросло в месячном выражении на 0,12 миллиона баррелей в сутки, а в годовом - на 2,3 миллиона баррелей, до 97,89 миллиона баррелей в сутки. Предложение со стороны стран вне ОПЕК увеличилось на 0,11 миллиона баррелей в сутки в месячном выражении и на 2,35 миллиона баррелей в сутки в годовом выражении - до 65,96 миллиона баррелей в сутки. Доля ОПЕК на рынке в марте сократилась на 0,3 процентных пункта - до 32,6%.

ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в США в 2018 году на 60 тысяч баррелей в сутки, до 10,46 миллиона баррелей в день, следует из майского доклада организации.

В апреле ОПЕК прогнозировала, что среднесуточная добыча нефти в США в 2018 году составит 10,4 миллиона баррелей в сутки.

"Вслед за ростом добычи нефти США в 2017 году на 0,5 миллиона баррелей в сутки в годовом выражении, в 2018 году ожидается устойчивый рост, который превысит этот показатель более чем вдвое, составив 1,11 миллиона баррелей в сутки, до 10,46 миллиона баррелей в сутки", - говорится в докладе.

В частности, добыча сланцевой нефти в США в 2018 году может вырасти на 1,07 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2017 годом - до 5,76 миллиона баррелей в сутки. Добыча нефти США в Мексиканском заливе в нынешнем году может увеличиться на 80 тысяч баррелей в день - до 1,76 миллиона баррелей в день. При этом добыча нефти из традиционных запасов, напротив, снизится на 40 тысяч баррелей в сутки, до 2,94 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти и конденсата в США по итогам 2018 года может вырасти на 1,53 миллиона баррелей в сутки - до 15,89 миллиона баррелей в сутки, отмечается в докладе. Это выше апрельского прогноза по данному показателю, который составлял 15,83 миллиона баррелей.

В начале мая управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США подтвердило апрельскую прогнозную оценку добычи нефти в США в 2018 году на рекордном уровне в 10,7 миллиона баррелей в сутки. В 2019 году EIA прогнозирует добычу в США на уровне 11,9 миллиона баррелей в сутки, что выше прогноза предыдущего месяца в 11,4 миллиона баррелей. В 2017 году средний уровень добычи составил 9,4 миллиона баррелей в день.