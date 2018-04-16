Штрафы компаний РФ за нарушение поставок мощности в 2017 г выросли вдвое

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Сумма штрафов, заплаченных энергокомпаниями России, за нарушения по поставкам мощности по договорам предоставления мощности (ДПМ) в 2017 году выросла более чем вдвое по сравнению с 2016 годом, до 2,92 миллиарда рублей, следует из материалов Минэнерго РФ.

По итогам 2016 года общий объем штрафов, заплаченных энергокомпаниями, составил 1,34 миллиарда рублей.

ДПМ гарантируют инвестору окупаемость инвестиций, но за нарушения обязательств по поставкам компании платят штрафы. Начисляет штрафы "Совет рынка" (регулятор энергорынка).

Согласно данным министерства, в число компаний, заплативших наибольшие штрафы в 2017 году, попали ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ" (совместное предприятие ТГК-2 и китайской корпорации "Хуадянь") - 439,9 миллиона рублей, "Башкирская генерирующая компания" - 433,1 миллиона рублей, концерн "Росэнергоатом" - 352,1 миллиона рублей, "Фортум" - 317,9 миллиона рублей (рост в 2,4 раза по сравнению с 2016 годом).

Среди компаний, которым в 2017 году не были начислены штрафы, указываются ОГК-2 (сумма штрафов за 2016 год составила 816,7 миллиона рублей ), "Русгидро" - (147,6 миллиона рублей за 2016 год), "Мосэнерго" MSNG - (69,3 миллиона рублей в 2016 году).

В списке оштрафованных за 2017 год также не числится "Квадра". В сентябре 2016 года сумма штрафов компании за просрочки по вводам четырех энергоблоков по ДПМ на Курской ТЭЦ-1, Воронежской ТЭЦ, Дягилевской ТЭЦ и Алексинской ТЭЦ превысила 1,5 миллиарда рублей. Однако "Квадре" удалось договориться с участниками энергорынка об отмене ДПМ на Курской ТЭЦ-1 и о переносе сроков ввода по остальным блокам.