Армянскую АЭС после модернизации планируется вывести на полную мощность к концу 2018 г

ЕРЕВАН, 15 мая - ПРАЙМ. Единственный эксплуатируемый энергоблок №2 Армянской атомной электростанции (ААЭС) после модернизации его турбинного оборудования планируется вывести на полную мощность в конце этого года, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор ААЭС Мовсес Варданян.

По его словам, энергоблок ААЭС состоит из реактора и двух турбоагрегатов, в апреле этого года остановлен турбоагрегат №4 (турбина, генератор, главный трансформатор) для его частичной модернизации, в частности, замены конденсаторов, сепараторов. Варданян отметил, что эти работы поручены российской компании "Атомэнергоремонт", имеющей необходимое оснащение, трудовые и материальные ресурсы, а также большой положительный опыт выполнения подобных работ.

"Первого июня будет остановлен реактор (по программе стандартной ежегодной ремонтной кампании) и турбоагрегат №3 (для частичной модернизации). Планируется полная модернизация цилиндров высокого и низкого давления турбины №3, замена генератора №3, токопроводов, главного трансформатора №3, оборудования вспомогательных систем. Первого августа предусмотрен пуск энергоблока блока с частично модернизированным турбоагрегатом №4. Ввод в эксплуатацию турбоагрегата №3 планируется 1 декабря текущего года после завершения его модернизации" - сказал гендиректор ААЭС.

По его словам, в результате выполнения работ, планируемых на 2018 год, ожидается ощутимое повышение выходной мощности энергоблока (около 10% дополнительно выработанной электроэнергии за счет повышения КПД турбоагрегатов, без увеличения расхода топлива).

Программа правительства Армении предусматривает продление сроков эксплуатации действующего блока АЭС до 2026 года, а также поэтапный ввод в эксплуатацию новых блоков. Финансирование будет осуществляться за счет российского государственного экспортного кредита на сумму в 270 миллионов долларов и гранта в размере 30 миллионов долларов. В настоящее время совместно с "Росатомом" продолжаются работы по продлению срока эксплуатации второго энергоблока АЭС.

Армянская АЭС, единственная в регионе, находится возле города Мецамор. Первый энергоблок Армянской АЭС был введен в эксплуатацию в декабре 1976 года, второй — в январе 1980 года. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения в декабре 1988 года, унесшего жизни 25 тысяч человек. Второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года в связи с энергетическим кризисом в республике.