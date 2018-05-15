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Nord Stream 2 начала подготовку к стройке морского участка "Северного потока-2" в ФРГ


Газ

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Nord Stream 2 AG начала подготовительные работы на морском участке газопровода "Северный поток-2" для последующей трубоукладки в заливе Грайфсвальд (Германия), сообщается в пресс-релизе компании. 

"Все работы начаты в соответствии с разрешением на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах Германии и на участке берегового пересечения, которое было выдано Горным ведомством Штральзунда 31 января 2018 года. ... Пять экскаваторов приступили к устройству траншей для двух ниток газопровода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - России, Швеции и Дании, идут по графику. Nord Stream 2 ожидает получить оставшиеся разрешения в ближайшие месяцы. Начало строительства запланировано на 2018 год. 

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG уже получила разрешения, которые дают ей возможность начать строительство участка морского газопровода в территориальных водах Германии и приемного терминала в этой стране.

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Северный поток-2

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