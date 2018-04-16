Начались поставки турбины Siemens для Грозненской ТЭС ГЭХа

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Турбины производства Siemens для Грозненской ТЭС "Газпром GAZP энергохолдинга" были направлены из Санкт-Петербурга к месту сооружения станции, сообщил глава "Газпром энергохоллинга" Денис Федеров на пресс-конференции.

"На сегодняшний день я могу сказать, что турбины производства компании Siemens поплыли по нашим речкам. И мы планируем в конце этого года первый энергоблок запустить на Грозненской ТЭС, и в середине следующего года второй Грозненский ТЭС, тем самым полностью завершив нашу инвестиционную программу", - сказал Федоров.

Siemens с прошлого года находится в процессе судебного разбирательства со структурами "Ростеха" по поводу поставки четырех его турбин для строящихся в Крыму электростанций. Немецкий концерн заявляет, что они предназначались для проекта в Тамани и были поставлены в Крым незаконно. В связи с этим Siemens заявлял о намерении разорвать лицензионные соглашения с компаниями РФ по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими госкомпаниями.

В январе этого года глава "Газпром энергохолдинга" говорил, что компания не успеет запустить первый энергоблок ТЭС в срок — к 1 июля 2018 года — и воспользуется возможностью нештрафуемой отсрочки.

Строительство Грозненской ТЭС мощностью 360 МВт ведет входящая в ГЭХ компания ОГК-2. ТЭС строится в рамках договора предоставления мощности (ДПМ), гарантирующего окупаемость инвестиций, но предусматривающего штрафы за просрочку пуска. В соответствии с ДПМ, поставки мощности первого блока Грозненской ТЭС запланированы с 1 июля 2018 года, второго — с 1 января 2019 года.