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Total выйдет из проекта в Иране, если не получит спецразрешение на работу по нему у США


МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Total выйдет из проекта "Южный Парс 11" в Иране из-за санкций США, если компания при поддержке французских и европейских органов власти не сможет получить специальное разрешение от американских властей, говорится в сообщении компании.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

"Как следствие и как говорилось ранее, Total не сможет продолжать участие в проекте "Южный Парс 11" и будет вынужден прекратить все действия по проекту до 4 ноября, если не получит специального разрешения от властей США при поддержке французских и европейских органов власти. Это разрешение должно включать защиту компании от любых вторичных санкций по законодательству США", - говорится в сообщении.

"Total всегда говорил о том, что не может позволить себе быть под любыми вторичными санкциями, которые могут включить потерю долларового финансирования международных операций банками США (они участвуют в 90% финансовых операций Total), потерю американских акционеров (они представляют более 30% владельцев акций) или неспособность продолжать работу в США (компания владеет активами в США на более чем 10 миллиардов долларов)", - отмечается в сообщении.

Таким образом, Total больше не берет на себя обязательства по реализации проекта "Южный Парс 11" и, в соответствии с договоренностями по контракту с властями Ирана, изучит возможность получения разрешения на работу по проекту с представителями Франции и США.

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