МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала "Газпром"<GAZP> и его дочернюю компанию "Газпром межрегионгаз" в общей сложности на 211,4 миллиона рублей за нарушения на газовом рынке Самарской области, говорится в сообщении ФАС.

Ранее комиссия ФАС выявила признаки нарушения закона о конкуренции в действиях губернатора Самарской области Николая Меркушкина, министерства энергетики и ЖКХ региона и ряда лиц "Газпрома" на рынке транспортировки газа. В мае 2017 года комиссия ФАС обязала ответчиков устранить нарушения. "Газпром" в суде требовал отменить решение ФАС, однако проиграл дело.

"…Размер штрафа составил на ПАО "Газпром" 211 миллионов рублей, а на ООО "Газпром межрегионгаз" 412 тысяч рублей", — говорится в сообщении ФАС.

Антимонопольное дело было возбуждено в начале 2017 года по обращению Средневолжской газовой компании (СВГК). ФАС установила, что с 2010 года в Самарской области реализуется соглашение, направленное на перевод крупных потребителей газа от СВГК к газораспределительным сетям "Газпром межрегионгаза". В 2011 году губернатор Самарской области совместно с "дочкой" "Газпрома" утвердил корректировку схемы газоснабжения и газификации на территории региона без согласования с СВГК. Антимонопольное ведомство отмечало, что такие действия могут привести к уходу с рынка Средневолжской газовой компании.