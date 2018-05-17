МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. "Газпром" построил 83% газопровода "Сила Сибири", говорится в сообщении компании.

"На сегодняшний день построен 1791 км, или 83% линейной части участка газопровода от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем в Амурской области. В текущем году основной объем строительно-монтажных работ по участку будет завершен", — говорится в сообщении.

На 2019 год запланировано проведение испытаний газопровода, монтаж систем электроснабжения, связи и телемеханики, пусконаладочные работы.

Кроме того, "Газпром" продолжает строительство подводного перехода "Силы Сибири" через реку Амур и Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). "Уже готова первоочередная железнодорожная и речная инфраструктура для доставки грузов, в том числе крупногабаритных. В настоящее время компания реализует основной этап строительства завода — создание производственных объектов для переработки газа", — говорится в сообщении.

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири". Поставки должны начаться 20 декабря 2019 года.