МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ, Анна Подлинова. США недвусмысленно угрожают экономической безопасности ФРГ: американский президент Дональд Трамп настаивает, чтобы страна отказалась от поддержки строительства экспортного газопровода "Северный поток – 2" из России в Германию. В этом случае США готовы вести переговоры о новом торговом соглашении с ЕС. Иначе лидер США обещает Европе трансатлантическую торговую войну, в частности против немецкой автопромышленности.

США используют крайне болезненный метод для Германии: одно из ключевых производств окажется под ударом, если американцы введут ограничительные меры против него, говорят аналитики, опрошенные агентством "Прайм". Однако если немцы согласятся с этими требованиями, сохранят статус-кво в автоиндустрии и откажутся от "Северного потока-2", пустив на свой рынок более дорогой СПГ из США, на чем настаивают американцы, пострадают немецкие промышленники, которые будут вынуждены выкладывать за газ гораздо больше средств. Это повлечет за собой удорожание продукции, выпускаемой в Германии.

Тем не менее, потенциальный отказ Германии от "Северного потока-2" не гарантирует ЕС успешных переговоров с США по торговому соглашению, замечают эксперты.

Бьют по больному

Американский авторынок является крупнейшим в мире, уступая место лишь Китаю, напоминает партнер агентства "Автостат" Игорь Моржаретто. "Для многих немецких компаний американский рынок является важнейшим. Он второй по размерам после Китая, в прошлом году там было продано более 17 миллионов машин", — напоминает он, добавляя, что у BMW и Mercedes там располагаются крупные сборочные производства. США обусловили заключение торгового соглашения с ЕС отказом от "Северного потока-2"

Эксперт замечает, что импорт немецких машин в Америку превышает многократно импорт американских машин в Европу. Таким образом, потенциальное решение Трампа ввести ограничительные меры в отношении немецкого автопрома больно ударит по данной сфере. "Хотя это может отразится и на сбыте американских автомобилей, все же это более серьезная угроза для Германии. Тем более, что от Трампа можно ожидать все, что угодно", — говорит он.

Возможностей для какого-то сильного ответа у Германии нет, полагает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. "Торговый баланс с США ставит ФРГ в зависимость от экспорта. То есть Германия поставляет больше товаров в США, чем закупает. С другой стороны, политика американского президента уже начинает серьезно беспокоить европейцев, поскольку подрывает основы многолетней системы взаимных уступок, которые формировались в рамках длительных переговоров", — говорит он.

По его словам, резкие движения в рамках политика Трампа приводят к возникновению новых противоречий и дисбалансов, которые способны усилить стремление самой Европы к снижению политической зависимости от Вашингтона. "Рост благосостояния на Евроазиатском континенте позволит Германии, да и всей Европе снизить свою зависимость от американского рынка, что неизбежно снизит и политическую зависимость от Вашингтона в определении своих экономических приоритетов", — замечает он, добавляя, что для сокращения доминирования США в финансовой сфере требуется упорство со стороны европейцев.

Долгосрочно с Россией более выгодно

В целом торговые взаимоотношения между странами никогда не были простыми: Германия традиционно использует российские ресурсы для получения экономически обоснованных преимуществ для продвижения своего экспорта, говорит Кочетков. "Российский газ обеспечивает энергетику и химическую промышленность ФРГ доступным сырьем, которое позволяет сохранять профицит торгового баланса и бюджета на протяжении нескольких лет", — напоминает он. В то же время в США заинтересованы в экспортных поставках СПГ в Европу, которые будут заведомо более дорогими, чем российские поставки по газопроводу.

Он подчеркивает, что в Германии пока не возникало каких-либо сомнений по поводу надежности российского экспорта, а вопрос цены при существующих объемах выходит на первый план. "Немецкий промышленник не готов выкладывать за американский газ в полтора раза больше, чем за российский. Подобные траты возможны лишь при осуществлении политического давления", — отмечает он, добавляя, что в случае успеха США по блокировке "Северного потока — 2", немецкая промышленность начнет терять свои ценовые преимущества.

По мнению замдиректора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, с точки зрения долгосрочных интересов Германии новый газопровод "Северный поток – 2" важнее. "Никто не знает каков будет итог будущих переговоров Германии и США по новому торговому соглашению. А история с Ираном показывает, что США легко отказываются от заключенных ранее соглашений", — говорит он.

Интересы США понятны – нарастить экспорт дорогого сжиженного газа в Европу, часть терминалов для приема которого уже построена. "Экономика Германии является крупнейшей в Европе, и покупать дорогой газ – значит поднять стоимость выпускаемых станков и автомобилей, что невыгодно для Германии", — замечает он, добавляя, что это очевидно лучше, чем торговый конфликт с США. "Трансатлантическую торговую войну начать легко, а свернуть тяжело", — предостерегает эксперт.

Для Германии очень важна промышленно-экономическая кооперация с таким серьезным поставщиком углеводородных ресурсов и колоссальным рынком сбыта промышленной продукции как Россия, замечает профессор кафедры экономики промышленности РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Быстров. "Однако обязательства перед США не позволяют Германии игнорировать давление американских партнеров по вопросу ее торгового сотрудничества с РФ", — говорит он, замечая, что в этой связи вопрос о том, как поведет себя Германия, будет продолжать поддерживать "Северный поток – 2" или нет, остается открытым.

По его мнению, экономический лидер Европы сумеет найти баланс отношений и с Россией, и США, чтобы обеспечить эффективное экономическое развитие Европы, не ввязываясь в затяжное неконструктивное противостояние. "На рынке Европы большая потребность углеводородного сырья, поэтому, скорее всего, места хватит и "Северному потоку-2", и СПГ из США", — заключает он.