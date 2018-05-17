МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. "Газпром" привлек у французского банка Credit Agricole CIB кредит в размере 600 миллионов евро на пять лет, говорится в сообщении российского газового холдинга.

"Газпром" и французский банк Credit Agricole Corporate & Investment Bank (Credit Agricole CIB) подписали соглашение о предоставлении кредита в размере 600 миллионов евро сроком на пять лет", — говорится в сообщении.

Со стороны "Газпрома" документ подписал зампред правления Андрей Круглов, со стороны банка — президент "Креди Агриколь КИБ" АО (Россия) Эрик Кёбе и управляющий директор, начальник управления по организации кредитования в Центральной и Восточной Европе, Ближнему Востоку и Африке Credit Agricole CIB Николас Липовски.

Это вторая сделка "Газпрома" по привлечению финансирования напрямую у Credit Agricole CIB, отмечается в сообщении.

"Газпром" сотрудничает с Credit Agricole с 1995 года. Группа участвовала во многих сделках по привлечению компанией корпоративного и проектного финансирования, а также в размещении еврооблигаций.