БЕРЛИН, 18 мая — ПРАЙМ. Глава министерства экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер в прямом эфире утреннего телеканала ARD заявил, что гипотетический отказ Берлина от газопровода "Северный поток-2" не несет гарантии роста импорта более дорогого по цене сжиженного газа из Соединенных Штатов.

"США ищут рынки сбыта. Мы с пониманием относимся к этому и готовы позаботиться о том, чтобы этот газ проще доходил до Германии. Но в настоящее время он остается значительно более дорогим, чем газ, который поставляется по трубопроводу. И поэтому отказ от "Северного потока-2" не гарантирует роста продаж сжиженного газа", — считает Альтмайер.

Он отметил также, что если Вашингтон ставит во главу угла экономические интересы только своей страны, то он должен рассчитывать на то, что "европейцы тоже определят их".

Ранее вопрос трубопровода "Северный поток-2" обсуждался между госсекретарем США Майком Помпео и главой МИД Швеции Марготом Валльстремом. В ходе телефонного разговора также обсуждались темы КНДР, "Северного потока-2" и борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).

"Госсекретарь поблагодарил правительство Швеции за его неустанную поддержку граждан США, как страну, представляющую Соединенные Штаты в Северной Корее. Стороны также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе опасность, которую "Северный поток-2" представляет для европейской энергетической безопасности, и борьбу по уничтожению ИГ", — сообщает Госдепартамент.