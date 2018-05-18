МОСКВА, 18 мая /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "красной зоне", свидетельствуют данные этой торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,81%, до 6,15 доллара, "Лукойла" — на 0,45%, до 70,68 доллара, "Новатэка" — на 1,15%, 128,6 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 2,33%, до 4,64 доллара, "Газпром нефти" — подорожали на 0,39%, до 26 долларов.

Стоимость бумаг "Норникеля" уменьшилась на 1,89%, до 17,15 доллара, НЛМК — выросла на 0,96%, до 26,19 доллара, "Северстали" — опустилась на 0,25%, до 15,94 доллара.

Бумаги ВТБ поднялись в цене на 0,68% — до 1,77 доллара, Сбербанка — снизились на 3,24%, до 14,65 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 1,5%, до 20,3 доллара.

Расписки "Магнита" подешевели на 1,94% — до 20,19 доллара, стоимость бумаг "Ленты" уменьшилась на 0,17%, до 5,72 доллара. Цена бумаг АФК "Система" снизилась на 0,65% — до 3,39 доллара.